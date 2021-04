Beyazgül muhtarlarla bir araya geldi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, bölge muhtarları ile bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.

Her defasında vatandaşlar ile bir araya gelerek ortak akıl ile istişarenin önemine vurgu yapan Beyazgül, Göktepe Mahallesinde bölge muhtarları ile bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi. Bölge Muhtarları Halil Bulut ve İsmail Emek’in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı İbrahim Eyyüpoğlu, bölge muhtarları ve büyükşehir belediyesi birim amirleri katıldı.

Burada bir açıklamada bulunan Beyazgül, “Seçimde bize vermiş olduğunuz çok yüksek ve güzel destekleriniz içinde ayrıca teşekkür ediyorum. Birkaç gün önce 2. yılımızı tamamladık, televizyonlara beraber çıktık ve halkımızın önünde neler yaptığımızı anlattık ama inanın birçoğunu anlatmaya fırsat bulamadık. Pandemi döneminde hiçbir mazeret üretmedik, hizmet ürettik. Her bir ilçe merkezimizde bakım onarım yaptık. Asfalt şantiyemizi kurduk tasarruf sağladık. Kamyonlarımızı aldık, tasarruf sağladık. Beton santralimizi kurduk tasarruf sağladık. Kendi kilitli parke taşımızı üretiyoruz, tasarruf sağlıyoruz ve kaliteli bir şekilde bunları üretirken diğer taraftan ise tasarruf sağlıyoruz. Sonra da bu tasarrufu hizmete dönüştürüyoruz. Kızılay Meydanını kamulaştırdım. Daha sonra Ticaret ve Sanayi Odasının yerini kamulaştırdım ve orayı da yıkacağız. Güzel bir park, hizmet binamızı yıkıp güzel bir park yapacağız. Şanlıurfa turizm şehri demekle turizm şehri olmaz. Turizm şehrini turizmin aslına döndüreceksiniz. Eski Urfa merkezini ortaya çıkarıyoruz. Kale arkasını yıktık, nekropool alanını yıktık, merkezde yıktık. Bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ediyorum her zaman AK Belediyecilik olarak emrinizdeyiz” dedi.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, “Bizler geçmişte olduğu gibi hep birlikte, yan yana, kuvvetle yolumuza devam ettik. İnşallah biz bugünde beraberiz, yarın da hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hizmet partisi, milletin partisi AK Partide yan yana hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

