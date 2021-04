Baydilli Mimarlar Odası Gnel Kuruluna katıldı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Mimarlar Odası Şanlıurfa Şubesi 1. Olağan kongresine katıldı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli temsilcilikten şubeye geçen Şanlıurfa Mimarlar Odasının 1. Olağan Kongresine katılım gösterdi. Şanlıurfa’da daha önce temsilcilik olarak faaliyet gösteren ve yapılan kongreyle birlikte şube olarak faaliyet gösterecek olan Mimarlar Odasının kongresi Şanlıurfa Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yapılan kongreye katılan Başkan Baydilli bir konuşma da gerçekleştirerek şube olarak faaliyet gösterecek olan Mimarlar Odası Şanlıurfa Şubesi’nin ilk kongresinin hayırlı olmasını diledi. Başkan Baydilli açıklamasında, “Türkiye geneli yaklaşık 75 bin üyesi bulunan ve Şanlıurfa Mimarlar Odasına bağlı 630 Üyenin bulunduğu bir odanın 13 Dönem sonra yani 26 yıl sonra temsilcilikten şube olması Şanlıurfa'mız için sevindirici. Bu da Şanlıurfa'mız adına güzel bir kazanımdır, inşallah faydalı ve verimli çalışmalarda bulunacaklardır. Karaköprü ilçemiz Şanlıurfa'nın hızla büyüyen, yapılaşmanın çok fazla olduğu bir yer olduğundan dolayı biz her zaman Mimarlar Odası, Müteahhitler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelip istişare etmeye çalışıyoruz. Tabi inşaat sektörü deyince Şanlıurfa'da Karaköprü ilçesi akla gelir çünkü hemen hemen her bölgemizde yeni yapılaşma, inşaat çalışmaları var. İnşaat sektörünün en yoğun olduğu bir bölgedir bizim ilçemiz. İnşaat sektörü bu kadar yoğun olunca büyümeyi de birlikte getiriyor, her yıl önemli bir oranda nüfus oranımızda artış görüyoruz. Biz Karaköprü Belediyesi olarak bu orana ayak uydurmak, hizmeti en iyi şekilde sunmak için yoğun çalışma gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız projelerle ve hizmetlerle ilçemizi kalkındırmak, daha iyi bir ilçe haline getirmek için uğraş veriyoruz. Mimarlar Odası Şanlıurfa Şubesi 1. Olağan Kongresinin ve seçimlerin Şanlıurfa'ya hayırlı olmasını diliyorum. Yapılacak seçimde seçilecek olan başkan ve yönetim kuruluna da görevlerinde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

TMMOB Mimarlar Odası Şanlıurfa Şubesi Başkanı Ferhat Karadağ’ın tek liste halinde seçime girmesi beklenirken, genel kurulda 629 üyenin oy kullanabileceği öğrenildi.

