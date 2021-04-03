Şanlıurfa´da tankerde 43 bin paket sigara ele geçti: 2 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da polisin durdurduğu tankerde yapılan aramada, 43 bin 500 gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolleri sırasında Şanlıurfa-Gaziantep otobanında şüphe üzerine bir tankeri durdurdu. Tankerde yapılan aramada özel olarak yapılmış gizli bölmede çeşitli markada 43 bin 500 paket sigara ele geçti. Sigaralara el koyan polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-03 16:20:15



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