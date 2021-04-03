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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Barış Pınarı bölgesinde yüzler gülüyor

İHA

Barış Pınarı bölgesinde yüzler gülüyor

Barış Pınarı Harekatıyla terörden arındırılarak güvenli hale getirilen Telabyad ve Resulayn’da Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi SUDKOM’un çalışmalarıyla yüzler gülüyor.
Şanlıurfa Valiliği bünyesinde kurulan ve Barış Pınarı Harekatının ardından Telabyad ve Resulayn’da hizmetlerini sürdüren Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezinin çalışmaları karşılığını buluyor. Eğitim, sağlık, güvenlik başta olmak üzere kamu düzeni sağlanarak her türlü hizmetin götürüldüğü bölgede yürütülen çalışmaların sonucunda bölge halkının da yüzü gülmeye başladı. Son olarak baharın gelmesiyle bölgede fidan dikimi gerçekleştiren halkın keyifli görüntüleri ve yüksek morali, devam eden çalışmaların karşılığını bulduğunu bir kez daha gösterdi. Hayatın normale dönmesiyle huzura kavuştukları için Türkiye’ye teşekkür eden bölge halkı da şehirlerini el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler.

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