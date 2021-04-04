Eyyübiye’de çok amaçlı salonlar birer birer hizmete giriyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde çok amaçlı salonları tamamlayarak bölge halkının hizmetine sunuyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla bir yandan ilçe genelinde çok amaçlı salon yapımına devam ederken diğer yandan da yapımı tamamlanan salonları bir bir bölge halkının hizmetine sunuyor. Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler son olarak Duruca, Güneş, Akdilek, Horoz, Alkanlı, Kurucuk, Ulucanlar Karagöz Mezrasındaki çok amaçlı salonların eksikliklerini giderip bölge halkının hizmetine sundu.

Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren mahalle muhtarları çalışmalarından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a teşekkür etti.

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