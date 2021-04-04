Şanlıurfa’nın kurtuluş programı açıklandı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Şanlıurfa’nın düşman işgaden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi “Urfa Kurtuluş Günleri” etkinlikleri düzenleyecek. Etkinlikler kapsamında 1 Nisan ile 7 Nisan arasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı ‘Urfa Ahengi Müzik Topluluğu’ ilçelerden başlattığı müzik dolu yolculuğunu Şanlıurfa merkezde noktalayacak. 9 Nisan’a gelindiğinde ise, Balıklıgöl içerisinde bulunan Dergah Camisinde Hatmi Şerif programı düzenlenecek. Saatler 17.00’yi gösterdiğinde ise Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda 11 Nisan Kahramanlarının Fotoğraf Sergisi gösterime sunulacak. 18.00’da Kum Sanatı Gösterisi, 18.30’da ise Kurtuluş Müzikali bir resitalle vatandaşların karşısına çıkacak. 10 Nisan Cumartesi saat 13.00’te Akçakale yolu üzerinde bulunan eski havaalanında Jandarma Mehteran Gösterisi, 14.00’da ise SOLOTÜRK ve JÖAK Üzüm Salkımı Gösterisi yapacak. Aynı gün Şanlıurfa Kalesinin Balıklıgöl Cephesinde ışık ve lazer gösterisi yapılacak. 11 Nisan 2021 Pazar yani Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümünde ise sabah saat 09.00’da Viranşehir yolu üzerinden Kurtuluş Koşusu yapılacak. Saat 10.00’da Kortej Yürüyüşü gerçekleştirilecek. JÖAK Üzüm Salkımı Gösterisi saat 11.00’da Rabia meydanında yeniden sergilenecek. 11 Nisan akşamı saat 20.30’da ise tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe’de ‘Senfonik Urfa Türküleri’ seslendirilecek.

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