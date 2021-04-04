Siverek´te taş ve sopalı kavga: 3 yaralı

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Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan amca çocuğu olan Tüysüz ailesi fertleri arasında tartışma çıktı. Her iki ailenin yakınlarının katılımıyla büyüyen tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Bir kişinin havaya tabancayla ateş açtığı kavga, ihbarla gelen polisin müdahalesiyle sonandırıldı. Kavgada taş ve sopalarla yaralanan Emrah, Ahmet ve Hasan Tüysüz, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ve boş kovanlara el koyan polis, kavgaya karışan kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-04-04 17:38:25



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