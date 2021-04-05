Şivan Perver´in kardeşinin cenazesi Belçika´dan Şanlıurfa´ya getirildi

Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞİVAN Perver olarak bilinen Kürt sanatçı İsmail Aygün'ün Belçika'da yaşayan ve uzun süredir koronavirüs tedavisi gören kardeşi Azin Aygün (65) hayatını kaybetti. Perver, kardeşininin cenazesini Şanlıurfa´ya gönderdi.
Aslen Şanlıurfalı olan sanatçı Şivan Perver´in kardeşi, iş insanı Azin Aygün ile ailesi koronavirüse yakalandı. Belçika´da hastanede tedavi altına alınan Azin Aygün, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şivan Perver, Belçika´da kardeşinin cenazesini işlemlerini yaptırarak Şanlıurfa´ya gönderdi. Şanlıurfa'da havalimanında kardeşi Mehmet Aygün ve akrabaları tarafından alınan Azin Aygün'ün cenazesi morgda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere Kayalı Mahallesi'ne götürüldü.
DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL
2021-04-05 14:05:55
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