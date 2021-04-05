Suruç'ta husumetli ailelerin kavgası: 8 yaralı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, husumetli iki aile arasında çıkan, tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 8 kişi yaralandı.

Suruç´a bağlı Ziyaret Mahallesi'nde öğle saatlerinde, husumetli olan akraba Solmaz ve Şıkar ailelerinin fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki ailenin yakınlarının da katıldığı, taş, sopa ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, Vedat Solmaz, Hadle Ötkün, İzzet Şakır, Salih Solmaz, Abdulkadir Solmaz, Mahmut Solmaz, Sara Solmaz ve Abdulkadir Solmaz yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri hastanede, jandarma ise Ziyaret Mahallesi´nde geniş güvenlik önlemi aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-05 16:22:25



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