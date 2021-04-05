Karaköprü’ye yeni yollar açılıyor

Karaköprü Belediyesi, her geçen gün büyüyen ilçede yol ihtiyacını karşılamak için yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın nüfusunu her yıl önemli bir oranda artıran Karaköprü ilçesinde, yeni yapılaşmalarla birlikte doğan yol ihtiyacının karşılanması için Karaköprü Belediyesi yeni yol açma çalışmalarını yoğun bir çalışmayla sürdürüyor. Karaköprü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ihtiyaç dahilinde mahallelerde yeni yollar açarken, deforme olmuş yollarda da yenileme ve asfalt serimi işlemi gerçekleştiriyor. Yolları açık bir Karaköprü'yü vatandaşlara sunmak isteyen Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'nin talimatıyla Seyrantepe, Şenevler, Güllübağ ve Doğukent gibi yol ihtiyacı doğan mahallelerde fen işleri ekipleri yeni yol açma ve deforme olmuş yollarda yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Baydilli, vatandaşların ilçede yol problemi yaşamaması için sürekli bir seferberlik içerisinde olduklarını hatırlatarak, “Vatandaşların yol sıkıntısını gidermek ve rahat ettirmek için fen işleri ekiplerimizle yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Eksiklerimizin ve ihtiyaçlarımızın farkındayız ve bu yolda programlı olarak en kısa sürede eksikleri gidermek için çalışıyoruz. Gerek yeni yollar gerekse deforme olmuş yollarda yenileme ve asfalt çalışmalarıyla yolları güzel bir Karaköprü oluşturmak niyetindeyiz. Özverili bir şekilde yoğun çalışmasını sürdüren ekiplerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Karaköprü Belediyesi'nin ihtiyaçlar doğrultusunda ve program dahilinde kış aylarında da yeni yollar açmaya devam edeceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.