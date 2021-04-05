Akçakale'deki kırsal mahallelere parke taşı döşenecek

Mahalle toplantılarının ikincisini gerçekleştiren Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, kırsalda ilk kez parke taşı döşeme çalışması başlatacaklarını söyledi.

Talep ve önerileri yerinde dinlemek için mahalle toplantıları düzenleyen Yalçınkaya, kırsal Seyitveren Mahallesi'ne çıkarma yaptı. Yalçınkaya’ya meclis üyesi Halil Bozdoğan eşlik ederken toplantıya da mahalle sakinleri ve muhtarı İsmail Şahin katıldı. Mahallenin çok amaçlı kültür merkezinde düzenlenen toplantıda, mahalle için talep ve öneriler konuşularak, yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



“Bölgenin yüzyıllık kaderini değiştireceğiz”

Yalçınkaya, mahalle sakinlerine ilçede yapılan projeleri anlattı ve Akçakale kırsalında ilk kez parke döşeme çalışmasının kırsal Seyitveren Mahallesi'nden başlanacağını söyledi. Yalçınkaya, “Allah nasip etti, bugün parke taşı çalışmalarına başlıyoruz. İnşallah çok kısa bir zamanda Manisa'nın Antalya'nın bir köyünde ne varsa Akçakale'nin köylerinde de o olacak. Parke taşı da olacak, okul da olacak, içme suyu da olacak, alt yapı da olacak, üst yapı da olacak. Hedefimiz sınırda yıldız bir ilçe oluşturmak ve bu hedef yıldız ilçenin etrafında yıldız yerleşim yerleri, yıldız köyler yapmak. İnşallah yakın bir süre içerisinde diğer bir müjdeyi de vereceğiz. Organize Sanayi’nin temelini atacağız. Bölgenin yüzyıllık kaderini değiştireceğiz. Bu kardeşlerimiz burada çalışacak, burada iş sahibi olacak, burada fabrika sahibi olacak, burada ihracatçı ve ithalatçı olacak. Bunun müjdesini veriyorum. Allah'ın izniyle gece gündüz demeden gayret ediyoruz. Hizmet noktasında bu köy her şeye layıktır ve layık olanı da buraya getirme noktasında azimle çalışacağız. Allah hayırlı etsin” ifadelerini kullandı.

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