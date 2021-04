Aksoy, çölyak hastalarını unutmadı

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, ilçe merkezi ve kırsalda yaşayan çölyak hastalarına gıda desteği vermeye devam ediyor.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, her vatandaşın yanında olmanın yanı sıra ilçede bulunan çölyak hastalarını da unutmadıklarını söyledi. Bozova ilçe genelinde bulunan çölyak hastalarını unutmayan Aksoy, ilçe genelinde çölyak hastası olan vatandaşlara gerekli gıda desteğini vermeye devam ediyor. Belediye tarafından kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde yaşayan çölyak hastalarına glutensiz gıda desteğinde bulunuluyor.

Her hasta gibi çölyak hastalarının da ilgi ve destek beklediğini söyleyen Belediye Başkanı Suphi Aksoy, “İlçemizde yaşayan çölyak hastalarını unutmayarak her zaman onlarla birlikte olmaya çalışıyoruz. Onların mutluluğu için üzerimize düşeni fazlası ile yerine getirmeye çalışacağız” diye konuştu.



Çölyak hastalığı nedir

Çölyak hastalığı buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi tarafından verilen anormal yanıt sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Genellikle 1 yaşından sonra gluten içeren besinlerin tüketilmeye başlanması ile birlikte ilk belirtiler ortaya çıkar. Başlangıçta bulantı, kusma, ishal, halsizlik gibi belirtiler görülür. İlerleyen dönemlerde ise anemi, cilt döküntüleri gibi farklı belirtiler eklenir. Kronik bir hastalık olmasına rağmen tedavisi mümkündür ve tedavi gluten içeren besinlerin diyetten çıkarılmasından ibarettir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.