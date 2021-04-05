Akçakale yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte yaşanan trafik yoğunluğunun önüne geçmek için yol açma ve genişletme çalışmaları kapsamında 33 metrelik Akçakale yolunu 50 metreye çıkararak asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

ŞanlıurfaAkçakale yönündeki trafik akışını rahatlatmak amacıyla mevcut yolda revizyona giden Büyükşehir Belediyesi, bölgede yol genişletme çalışmaları kapsamında yol kenarında bulunan 55 yapının kamulaştırmasını yaparak yıkımını gerçekleştirdiği yerde yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede kamulaştırma işlemleri tamamlanan ve yıkım işlemleri gerçekleştirilen yapılar mevcut yola eklenerek gerekli çalışmaların ardından asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Eyyübiye ilçesinde yer alan Akçakale Caddesi'nin mevcut genişliği iki katına çıkarılırken, yeni kavşak düzenlemelerinin ve yol genişletme çalışmalarının da etap etap tamamlanmasıyla beraber trafik yükünün ciddi oranda rahatlayacağı belirtildi.

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