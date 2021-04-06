Eyyübiye‘de muhtar evi yapım çalışmaları sürüyor

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Mehmet Kuş’un talimatlarıyla Muhtar Evi projesi kapsamında muhtarlık binası yapım çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuş’un talimatlarıyla Muhtar Evi projesi kapsamında muhtarlık binası yapım çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaş ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda Muhtar Evi projesi kapsamında mahallelerde muhtarlık binası yapımına başlayan Eyyübiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Mahalle muhtarlarının vatandaşlara sunduğu hizmet kalitesini arttırmak amacıyla hazırlanan proje ile her mahalleye bir "Muhtar Evi" yapım çalışmaları kapsamında ekipler, çalışmalarına 15 Temmuz, Dedeosman ve Karakoyunlu mahallesinde devam ediyor.

İlçe sınırları içinde yaşayan vatandaşların daha rahat ve ulaşılabilir bir şekilde hizmet almalarını amaçlayan Eyyübiye Belediyesi’nin, bölge iklim koşulları ve erişim kolaylığı da göz önünde bulundurularak hazırladığı Muhtar Evi Projesi içinde 50 metrekarelik bir ofis, mutfak ve lavabo bulunmakta. Ekipler belirlenen program dahilinde ilçe genelinde muhtar evi yapım çalışmalarına devam edecek.

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