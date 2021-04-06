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Şanlıurfa’da vatandaşlar taleplerini sahada iletiyor

İHA

Şanlıurfa’da vatandaşlar taleplerini sahada iletiyor

Haliliye Belediyesi, ilçe genelinde kurduğu stantlarda vatandaşların taleplerini sahada alıyor.
Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini İletişim Merkezinden alan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, ilçe geneline kurduğu stantlarla vatandaşların taleplerini sahada alıyor. Görevli personeller vatandaşlara 11 soru yönelterek, taleplerini kaydediyor. Vatandaşlar, hizmetlerden duydukları eksiklikleri de ileterek, taleplerine çözüm oluşturuyor. Vatandaşlar doldurduğu talep formunda, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a da mesajlarını iletiyor.
Form dolduran vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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