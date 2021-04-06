Şanlıurfa'da zabıtadan hijyen ve sağlık denetimi

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri Seyrantepe Mahallesinde bulunan market, fırın, kasap ve kuaförlerde hijyen, sağlık ve pandemi kurallarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçede bulunan işletmelerde denetimlerini sıklıkla sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak için Seyrantepe Mahallesindeki market, kasap, fırın ve kuaför gibi işletmelerde hijyen ve pandemi tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, denetlemeler sırasında kurallara uymayan işyerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı.

Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmet aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini sıklaştıran zabıta ekipleri, işyerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti. Denetimler sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, fırınlarda da ekmekleri tartarak gramajlarını teyit ettiler. Ayrıca pandemi nedeniyle işletmelerin maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda işletmecilere uyarılarda bulunuldu.

Uygunsuz şekilde çalışma yapan işletmeler hakkında işlem yapan Karaköprü Belediyesi Zabıta ekiplerinin halkın daha sağlıklı ürünler tüketmesi için denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edecekleri kaydedildi.

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