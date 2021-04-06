Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

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Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, Sakarya ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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