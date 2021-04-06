Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

İHA

Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Emniyetin mahrem yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Ankara, Sakarya ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi’nden Suriyeli öğrencilere yardım
YEREL HABERLER Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi’nden ...
Eyyübiye Belediyesi, gençliğe yatırımlarının meyvelerini alıyor
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesi, gençliğe yatırımlarının ...
Şanlıurfa'da zabıtadan hijyen ve sağlık denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da zabıtadan hijyen ve sağlık denetimi
Şanlıurfa´da yangın; anne öldü, 3 yaşındaki oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da yangın; anne öldü, 3 yaşındaki oğlu ...
Şanlıurfa’da ipekböcekçiliği eğitimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ipekböcekçiliği eğitimi
Şanlıurfa’da yangın faciası Yangında anne öldü, oğlu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yangın faciası Yangında anne öldü, oğlu ...
Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
YEREL HABERLER Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
Berber dükkanına silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Berber dükkanına silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını ...
Şanlıurfa’da vatandaşlar taleplerini sahada iletiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da vatandaşlar taleplerini sahada iletiyor
Eyyübiye‘de muhtar evi yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Eyyübiye‘de muhtar evi yapım çalışmaları sürüyor
Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı
YEREL HABERLER Pandemi seyyar satıcıların sayısını arttırdı
Jeneratörle balık avlayan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Jeneratörle balık avlayan 3 kişi yakalandı
Akçakale yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Akçakale yolunda genişletme ve asfaltlama çalışmaları ...
Karaköprü'de yeni meclis başkanvekili seçildi
YEREL HABERLER Karaköprü'de yeni meclis başkanvekili seçildi
Viranşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Viranşehir Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı ...
Suruç’ta arsa kavgası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Suruç’ta arsa kavgası: 8 yaralı
Aksoy, çölyak hastalarını unutmadı
YEREL HABERLER Aksoy, çölyak hastalarını unutmadı
Akçakale'deki kırsal mahallelere parke taşı döşenecek
YEREL HABERLER Akçakale'deki kırsal mahallelere parke taşı döşenecek
Suruç'ta husumetli ailelerin kavgası: 8 yaralı
YEREL HABERLER Suruç'ta husumetli ailelerin kavgası: 8 yaralı
Karaköprü’ye yeni yollar açılıyor
YEREL HABERLER Karaköprü’ye yeni yollar açılıyor
Şanlıurfa'da araç başında telefon kullanan yandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da araç başında telefon kullanan yandı
Kadınlar, Haliliye'de meslek sahibi oluyor
YEREL HABERLER Kadınlar, Haliliye'de meslek sahibi oluyor
Şanlıurfa’da 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 11 Nisan Kurtuluş etkinlikleri