Şanlıurfa'da toprağa gömülü tabanca ve tüfekler ele geçirildi

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, toprak altına gömülü 2 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile 321 mermi ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Üçkuyu Mahallesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelileri takibe alan ekipler, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli düzenlenen operasyonda evin bahçesinde toprağa gömülü 2 tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile 321 mermi ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-04-06 17:07:18
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