Şanlıurfa valisi iki engellinin hayatını kolaylaştırdı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kendisine ulaşarak destek talebinde bulunan iki engelli vatandaşın daha hayatını kolaylaştıracak akülü tekerlekli sandalyenin temin edilmesini sağladı.

Şanlıurfa Valiliği aracılığıyla sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle temin edilen akülü tekerlekli sandalyelerden biri Vali Erin tarafından 19 yaşındaki engelli genç Bilal Yalçın’a teslim edilirken, işe gidip gelmekte zorlanan engelli vatandaş Ahmet Güntekin’in akülü aracı da Vali Yardımcısı Mustafa Akın tarafından teslim edildi.

Engellilere verdiği destek ve gösterdiği yakınlıktan dolayı büyük memnuniyet duyan Bilal Yalçın ve Ahmet Güntekin, Vali Erin’e teşekkür ettiler.

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