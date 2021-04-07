Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

İHA

Cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir berber dükkanına silahlı saldırı düzenleyerek bir kişiyi öldüren ve bir kişiyi ağır yaralayan zanlılar emniyet güçleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi Kale Mahallesi'nde dün erkek kuaföründe meydana gelen silahlı saldırıda bir kişiyi öldürüp, bir kişiyi de yaralayarak kayıplara karışan zanlıları yakalamak amacıyla geniş çaplı çalışma başlatan Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılar, sabah saatlerinde Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından Siverek Adliyesine sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eyyübiye’de dar gelirli ailelere Ramazan öncesi gıda yardımı
YEREL HABERLER Eyyübiye’de dar gelirli ailelere Ramazan öncesi gıda ...
Baydilli havuz inşaatını inceledi
YEREL HABERLER Baydilli havuz inşaatını inceledi
Vatani görevini yeni tamamlayan genç kazada öldü
YEREL HABERLER Vatani görevini yeni tamamlayan genç kazada öldü
Kamyonet traktöre çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet traktöre çarptı: 3 yaralı
Askerden dönen genç kazada öldü Otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Askerden dönen genç kazada öldü Otobüsle çarpışan ...
Şanlıurfa’da tam teşekküllü hayvan hastanesi açıldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da tam teşekküllü hayvan hastanesi açıldı
Şanlıurfa’da 104 emekli amirale tepkiler sürüyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da 104 emekli amirale tepkiler sürüyor
Şanlıurfa valisi iki engellinin hayatını kolaylaştırdı
YEREL HABERLER Şanlıurfa valisi iki engellinin hayatını ...
Şanlıurfa'da toprağa gömülü tabanca ve tüfekler ele geçirildi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da toprağa gömülü tabanca ve tüfekler ele ...
Ceylanpınar’da “Kendi yürür İlaçlama Makinesi” kursu verildi
YEREL HABERLER Ceylanpınar’da “Kendi yürür İlaçlama Makinesi” kursu ...
Bozova’da sokak hayvanlarına Hayat ol projesi
YEREL HABERLER Bozova’da sokak hayvanlarına Hayat ol projesi
Şanlıurfa’da toprak altında ve ahırda uzun namlulu silahlar ele geçirildi Jandarma köyde detektörle altın arar gibi silah aradı Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da toprak altında ve ahırda uzun namlulu ...
Şanlıurfa’da ata sporu okçuluk turnuvası
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ata sporu okçuluk turnuvası
Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
YEREL HABERLER Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 7 gözaltı
Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi’nden Suriyeli öğrencilere yardım
YEREL HABERLER Akçakale Belediyesi ve Harran Üniversitesi’nden ...
Eyyübiye Belediyesi, gençliğe yatırımlarının meyvelerini alıyor
YEREL HABERLER Eyyübiye Belediyesi, gençliğe yatırımlarının ...
Şanlıurfa'da zabıtadan hijyen ve sağlık denetimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da zabıtadan hijyen ve sağlık denetimi
Şanlıurfa´da yangın; anne öldü, 3 yaşındaki oğlu yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa´da yangın; anne öldü, 3 yaşındaki oğlu ...
Şanlıurfa’da ipekböcekçiliği eğitimi
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da ipekböcekçiliği eğitimi
Şanlıurfa’da yangın faciası Yangında anne öldü, oğlu ağır yaralandı
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da yangın faciası Yangında anne öldü, oğlu ...
Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
YEREL HABERLER Kuaförde tıraş olurken öldürüldü
Berber dükkanına silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Berber dükkanına silahlı saldırı 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı
YEREL HABERLER Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını ...
Şanlıurfa’da vatandaşlar taleplerini sahada iletiyor
YEREL HABERLER Şanlıurfa’da vatandaşlar taleplerini sahada iletiyor