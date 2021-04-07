Ceylanpınar kırsalında çalışmalar devam ediyor

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, kilitli parke çalışmalarına başlanılan Aşağı Durmuş mahallesinde incelemelerde bulundu.

Bugüne kadar 6 kırsal mahallede kilitli parke çalışmalarının büyük bir bölümü tamamlayan Başkan Soylu, 3 kırsal mahalleye ise eş zamanlı kilitli parke çalışmalarının da başlayacağının müjdesini verdi. Soylu, kırsalda park çalışmaları içinde ekipleri görevlendirdiğini bildirdi.

Çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunan Soylu, “Başta söylediğimiz gibi merkezdeki mahalleler nasılsa kırsaldaki mahallelerimizde aynı şekilde olacak inşallah. Yazın tozdan kışın çamurdan temiz nezih bir ortam oluşturacağız. Yeni planlarımızı yaptık ve 3 tane kırsal mahallemizi daha ekledik. 3 kırsal mahallemize eş zamanlı çalışmalarımız başlayacak. En kısa zamanda üretim fabrikamızda faaliyete geçecek ve o zaman hiçbir sıkıntımız kalmayacak” dedi.

Aşağı Durmuş Mahalle Muhtarı Ali Kesmez, "Çalışmaları oldukça iyi buluyoruz memnunuz. Çalışmalardan dolayı teşekkür ederim. Yapılan çalışmalarla kışın çamurdan yazın tozdan kurtulduk’’ ifadelerinde bulundu.



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