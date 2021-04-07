Haliliye’de parklar bahara hazırlanıyor

Haliliye Belediyesi, park ve bahçelerde bahar aylarının gelmesiyle birlikte peyzaj çalışmalarını devam ettiriyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, “Yeşilin ve Doğanın Kalbi Haliliye” sloganıyla park ve bahçelerde ağaç ve mevsimsel bitki dikimi, çim biçme ve peyzaj düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel şartlara göre çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, yeni fidanları toprakla buluştururken, bir yandan da parklarda alt yapı ve üst yapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bahar aylarının gelmesiyle mevsimsel şartlara uygun şekilde peyzaj çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, imarda park olanı olarak belirlenen yerlerde de proje çalışmalarını devam ettiriyor. Park ve bahçelerde bank ve kamelya onarımları da yapan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, hayata geçirilen Güvenli Parklar Projesi kapsamında da aydınlatma ve güvenlik kamerası sistem çalışmalarını da gerçekleştiriyor.

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