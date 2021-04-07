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Şanlıurfa´da tarlalara dronlu ilaçlama

DHA

Şanlıurfa´da tarlalara dronlu ilaçlama


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- TARIM sektörünün önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da tarlalar dron ile ilaçlandı. Traktörle ilaçlamaya göre daha az maliyetli ve çevreci olan dron ile ilaçlamaya, bölge çiftçisinin talebinin arttığı belirtildi.
Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun yüzde 45'i, kırmızı mercimeğin yüzde 38'i, mısırın yüzde 22'si, arpanın yüzde 13'ü ve buğdayın da yüzde 9'unun üretildiği Şanlıurfa´da üreticiler, traktörle ilaçladıkları tarlalarını; maliyeti ve ilaç kullanımı düşük, çevreye ve hayvanlara zararı daha az olduğu belirtilen dron ile havadan ilaçlatmayı tercih etmeye başladı. Ziraat Mühendisi Serda Üçbağ, dron ile ilaçlamanın daha etkili ve zararsız olduğunu belirterek, "Daha az ilaçla daha fazla yer ilaçlıyoruz. Tarım alanlarını ilaçladığımızda yüzde 20 daha az ilaç kullanımı yaptığımızı tespit ettik" dedi.
Ziraat Odası´nda görevli Mühendis Serda Üçbağ, dron ile ilaçlamanın daha ekonomik ve çevreci olduğunu belirterek, "Dron ile buğday, mercimek ve pamuk tarlalarında rahatlıkla ilaçlama yapılabiliyor. İlaç miktarında tarlaya düşen ilaç miktarını düşürüyoruz. Daha az ilaçla daha fazla yer ilaçlıyoruz. Tarım alanlarını ilaçladığımızda yüzde 20 daha az ilaç kullanımı yaptığımızı tespit ettik. Bu da doğaya verdiğimiz zehir miktarında azalma olduğunu gösteriyor. Traktörün yapmış olduğu ilaçlamanın etkisini yakalamış olduğumuz oranlar, dron ile dekara düşmesi gereken miktarı azaltarak aynı etkiyi alabiliyoruz. Çünkü atılan ilaç bitkiye daha çok etki yapıyor. Bu hem ekonomi sağlarken hem de doğaya ve hayvanlara az zarar veriyor. Dron ile yabancı ot ilaçlamalarından, mantar ilaçlamalarına böcek ilaçlamasına kadar her türlü yukardan ilaçlama yapılabilir. Burada asıl hedefimiz bitki sağlığını takip edip sağlıksız olan yerleri dron ile noktasal ilaçlama yapmak" dedi.
Kırsal Balkanat Mahalesi'nde bazı tarlalara deneme amacıyla dron ile havadan ot ilacı atıldı. Vatandaşların ilgiyle izlediği ilaçlamada dron pilotu tarafından, önceden rotası oluşturulan 10 farklı tarlada ilaçlama yapılabilmesi için monte edilmiş hazneye 10 litreye kadar ilaç koyulan dron, yerden 1 metre yükselerek verilen koordinatlarda ilaçlamayı gerçekleştirdi. Dron ile ilaçlama, traktör ile ilaçlamaya kıyasla hem ekonomik hem de çevreye ve hayvanlara daha az zarar verdiği gerekçesiyle tercih edilirken, üretici bu teknolojiyi kullanarak fazla emek vermeden tarlasını ilaçlatma imkanı buluyor.
'DRON İLE 10 DAKİKADA, 10 DÖNÜMÜ İLAÇLIYORUZ'
Traktörle ilaçlama yapıldığı takdirde tarladaki bitkiye zarar verildiğini ve bunun da ürün kaybına yol açtığını ifade eden Tarımsal Drone Teknolojileri Bölge sorumlusu Feyzullah Aykut,"Dron ile ilaçlamada toprağa dokunulmadığı için tarlaya zarar verilmiyor. Traktörle ilaçlamada tarlaya yüzde 5 zarar verilir. Dron ile bu kayıp söz konusu olmaz. Bu çok büyük bir rakamdır. Bu da üreticiye hem maddi hem manevi olarak yansır. Milli ekonomiye de katkısı çoktur. İnsanların çok büyük önyargısı da var, 'bu kadar az miktarda ilaçla bu kadar büyük tarla ilaçlanır mı?' diye, fakat ilaçlama yaptıktan sonra neyin ne olduğunu görüyorlar. Önyargıları kırılmış oluyor. Dron ile 10 dakikada, 10 dönümü ilaçlıyoruz" diye konuştu.
Balkanat Mahallesi'nde gerçekleştirilen dronlu ilaçma sırasında vatandaşlar, ilaçlamayı meraklı gözlerle izledi. Bazıları da cep telefonuyla görüntüleri kaydederek ilaçlama hakkında bilgi aldı.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-04-07 15:15:17

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