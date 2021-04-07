Suriye'de yakalanan teröriste Şanlıurfa'da müebbet hapis cezası



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE´nin Ayn İsa'ya bağlı Mişrefa köyünde çıkan çatışmada yakalanarak Türkiye´ye getirilen tutuklu PKK/YPG´li kadın terörist Dozgin Temo (Çiçek Kobane) hakkında açılan davanın 6´ncı duruşmasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Barış Pınarı Harekâtı sırasında Suriye Milli Ordusu'nca girilen çatışmada yaralı olarak yakalanan ve getirildiği Şanlıurfa´da tutuklanan YPG´li kadın terörist Dozgin Temo hakkında açılan davanın 6'ncı duruşması, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Şanlıurfa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Temo, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı Hidayet Enmek ise duruşmaya katıldı.

Duruşmada söz alan Temo´nun avukatı Hidayet Enmek, müvekkilinin yakalanma ve gözaltına alınma şekline dair önceki celselerde talep edilen belgelerin dosyaya eklenmediğine dikkat çekti. Müvekkilini yakalayanların ÖSO grupları olduğunu söyleyen Enmek, "Dolayısıyla yakalanma şekline dair aydınlatıcı bir tutanak dosyada bulunmuyor. Biz yakalama işlemi yapan şahısların mahkemede dinlenmesini talep ediyoruz. Müvekkilim yakalandığında üzerinde silah bulunmuyor. Yine her hangi bir eylemi olmamasına rağmen vurularak yaralanıyor. Eksik tutanaklar dosyaya eklenmedi. Tanık dinleniyor ama tanık beyanı dosyada yok. Müvekkilimin Suriye'de yakalanıp, hakkında bu ülkeye yönelik herhangi bir fiilinin tespit edilmemesine rağmen burada tutuklanıp yargılanması uluslararası hukuka aykırıdır. Bu dosya uluslararası mahkemelere taşındığı zaman hukuka aykırılığı ortaya çıkacaktır. Müvekkilim Suriyelidir. Bu ülkeye yönelik herhangi bir eylemi olmadığı için beraatini talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, Temo'ya 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 'Adam öldürmekten' 10 yıl 10 ay hapis cezası verdi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-07 17:03:59



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