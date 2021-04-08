Şanlıurfa’da 'Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın' projesi

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) tarafından hazırlanan ve Concern Worldwide Türkiye Temsilciliği ile ortak yürütülen “Geleceğimiz Sokakta Kaybolmasın" projesi eğitim aktiviteleriyle devam ediyor.

Proje kapsamında öğrenciler ve alanında uzman eğitimcilerle birlikte grup içi sosyal iletişimi güçlendirmek, motive olmak, olumlu davranışlar geliştirebilmek temalı birbirinden eğlenceli ve öğretici aktiviteler gerçekleştirildi. Sosyal mesafe kuralları ve her türlü COVID19 tedbirleri alınarak düzenlenen etkinlik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi. Eğitim öncesi katılımcı öğrenciler, Psikolojik Danışmanlar tarafından ÖzBenlik ve Yaşam Doyumu Ölçekleri uygulanarak durumsal ön değerlendirmeye tabi tutuldular. Uygulanan eğitim aktiviteleri, eğitici oyunlar ve ikramlarla program devam etti. Program sonunda oluşturulan değerlendirme halkasıyla, çocukların duygu ve düşünceleri alındı.

Eğitim aktivitesine katılan Vali Yardımcısı ve ŞURKAV 2. Başkanı İsmail Çetinkaya, katılımcı çocuklarla sohbet ederek duygu ve düşüncelerini dinledi. Çetinkaya, böyle bir etkinlik içerisinde bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ve keyif aldıklarını ifade etti.

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