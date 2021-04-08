Eyyübiye’nin gelir giderleri açıklanıyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 1 Ocak ile 31 Mart 2021 tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu açıkladı.



Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, seçim sürecinde dile getirdiği ‘Düzenli olarak belediyenin gelir gider tablosunu açıklayacağım’ sözünü yerine getirmeye devam ediyor. Kuş, 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasındaki gelir gider tablosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kalem kalem gelir ve giderleri vatandaşların bilgisine sunan Kuş, “Söz verdiğimiz gibi hem çalışıp, üretip hem de belediyenin gelir ve giderlerini açıklamaya devam ediyoruz“ dedi.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş tarafından açıklanan belediyenin gelirleri iller bankası geliri, 38 milyon 967 bin 844 lira, öz gelirler, 14 milyon 107 bin 291 lira şeklinde olurken, giderlerde ise personel giderleri 25 milyon 354 bin 570 lira, SGK giderleri, 64 milyon 790 bin lira, mal ve hizmet giderleri 20 milyon 295 bin 624 lira, faiz giderleri, 1 milyon 347 bin 712 lira, cari transferler 924 bin 810 bin lira, sermaye giderleri 7 milyon 274 bin 932 lira sermaye transferleri 200 bin lira toplamda ise 55 milyon 462 bin 440 lira şeklinde açıklandı.

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