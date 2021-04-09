Şanlıurfa’da 200 polisle narkotik operasyonu Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa’da 200 polisle uyuşturucu satıcılarına yönelik yönelik düzenlenen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik il merkezinde şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerin de katıldığı operasyonda 200 polis görev aldı. Operasyonda 27 şahıs gözaltına aşınırken evlerde detektör köpeklerle yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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