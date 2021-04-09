Şanlıurfa’da geleceğin polisleri yetişiyor

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu (BESYO) ile polis ve askeri okulları kazanmak isteyen gençlere ücretsiz salon çalışması ve antrenman hizmeti veriyor.

Gençlerin sportif faaliyetlerini sürdürebilmelerine yönelik çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi, BESYO’ya girmek isteyen gençlere verdiği ücretsiz kurslarla gençleri hayallerine kavuşturuyor. Şanlıurfa'da 100 öğrenciyi BESYO, askeri ve polis okullarına hazırlayan Büyükşehir Belediyesi öğrencilere çeşitli spor dallarında uzman hocalar eşliğinde ücretsiz eğitim vererek hayallerini gerçekleştirmelerine zemin hazırlıyor. Eğitimlerini pandemiye uygun bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, TOKİ Gençlik Merkezi Kapalı Spor Salonunda hocalar tarafından belirlenen saatler arasında gençlere eğitimler veriyor.

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