Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 4 gözaltı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, piyasaya kaçak sigara sürmeye çalışan 4 kişi jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K., S.Ç., A,K. ve H.Ç.'nin Suriye'den yasa dışı yollarla getirilen sigaraları satmaya çalıştıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin adreslerine baskın düzenledi. Adreslerinde yapılan aramada 2 bin 140 paket kaçak sigara ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilen şüpheliler gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-09 14:51:29



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