Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da akraba iki aile arasında çıkan, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada Ahmet Rızvanoğlu (25) hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta karşılaşan akraba iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüyerek taş, sopa, bıçak ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ve bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ahmet Rızvanoğlu ile İbrahim Halil Rızvanoğlu, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Rızvanoğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Rızvanoğlu´nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAKÖmer ŞULUL

2021-04-09 21:18:18



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