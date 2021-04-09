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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçenin Bağlar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre park halinde bulunan Renault Markalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede otomobilden alevlerin büyüdüğünü görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobilde maddi hasarın geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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