Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

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Şanlıurfa’da kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Gaziantep karayolunun Evren Sanayi mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 ER 882 plakalı Ford marka kamyonet ile 63 ABC 546 plakalı Volkswagen minibüs çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir bölümü trafiğe kapanan yolda trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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