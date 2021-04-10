Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa´da

O hastalara uyarı! Bakla yemeden önce bir daha düşünün



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa´ya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, parti çalışmaları için geldiği Şanlıurfa'da ilk olarak basın toplantısı düzenledi. Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlayan Davutoğlu, o dönemin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle andı. Başbakanlık görevinin ardından da Şanlıurfa´daki tüm sorunları yakından takip ettiğini belirten Davutoğlu, "Bundan sonra da sorunları sürekli gündeme getireceğiz. Suruç, Hilvan ve Siverek'te sulama problemlerinin ortaya çıkardığı sorunları yakinen takip ediyoruz" dedi.

Davutoğlu, daha sonra çeşitli meslek odalarını ziyaret ettikten sonra kentin simgesi olan Balıklıgöl platosundaki esnafı ziyaret etti.DHA-Politika Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2021-04-10 16:32:21



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