SOLOTÜRK’ten Şanlıurfa’da nefes kesen gösteri

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, gösteri uçuşu gerçekleştirdi.



Malatya’dan havalanan SOLOTÜRK, ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı. SOLOTÜRK pilotu, gösterinin sonunda alanda kendisini izleyenleri telsiz yardımıyla selamlayarak, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı. Pilot, Konya’da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları’na ait NF5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e Allah'tan rahmet diledi. Jandarma ekipleri de helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirdi. Her iki gösteri de katılımcılar tarafından ilgiyle izlenerek uzun süre alkışlandı.



Gösteri sonrası açıklama yapan izleyenler, SOLOTÜRK ve jandarma ekiplerinin helikopterle gerçekleştirdiği "üzüm salkımı" gösterisine hayran kaldıklarını söyledi. Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Ahmet Olcay, “Şehrimizin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Pandemi nedeniyle daha farklı gösterilerin olmasını isterdik. Yine böyle bir gösteri de bizi çok mutlu etti. Çok güzel gösteriler oldu. 2 gün önce şehit vermelerine rağmen yine bizleri yalnız bırakmayıp Türk milletinin her zaman yanında olduğunu gösteren Solo Türk'e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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