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Şanlıurfa´da, Solo Türk gösterisi

DHA

Şanlıurfa´da, Solo Türk gösterisi


Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma ekipleri helikopterle, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk de gökyüzünde nefes kesen gösteri uçuşları yaptı.
Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 101´inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş tarafından şehitlik anıtına çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, şehit kabirlerinin ziyaret edilerek karanfil bırakılması, Kur'an'ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından sona erdi.
GÖKYÜZÜNDE NEFES KESEN GÖSTERİ
Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solotürk, gösteri uçuşu gerçekleştirirken, jandarma ekipleri de helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi gerçekleştirdi. Gökyüzündeki gösterileri vatandaşlar, Türk bayrağını sallayarak ilgiyle izledi. Kentin simgesi olan balıklıgöl ile eski havaalanında yapılan etkinlikte Malatya'dan havalanan Solo Türk, ulaştığı Şanlıurfa semalarında gösteri yaptı. Solo Türk pilotu, gösterinin sonunda alanda kendisini izleyenleri telsiz yardımıyla selamlayarak, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutladı ve Konya'da eğitim uçuşu sırasında Türk Yıldızları'na ait NF-5 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'e Allah'tan rahmet diledi. Etkinlikler kapsamında Solo Türk tarafından gerçekleştirilen uçuş gösterileri izleyenlere keyifli dakikalar yaşatırken, balıklıgöl üzerinde uçan helikopterdeki üzüm salkımı gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. Uçuş gösterisini dikkatle izleyen vatandaşlar ise bu anı cep telefonu kameralarıyla kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-04-10 22:11:15

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