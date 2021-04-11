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Beyazgül'den Şanlıurfa’nın Kurtuluşunun 101’inci Yıldönümü mesaj

İHA

Beyazgül'den Şanlıurfa’nın Kurtuluşunun 101’inci Yıldönümü mesaj

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül 11 Nisan Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inciyıldönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Beyazgül’ün yayımladığı mesajda” Bundan 101 yıl önce 11 Nisan 1920 tarihinde, döneminin en güçlü ordularından birine sahip Fransızlar Urfa topraklarını işgal ettiler. Urfa’nın işgalini başlarına konan bir talih kuşu olarak nitelendiren işgalciler şunu iyi biliyorlardı ki bu topraklar sıradan bir toprak değildi. Çünkü Mezopotamya’nın kalbi olan bu topraklar, stratejik ve önemli bir jeopolitik konuma sahipti. Ama hesaba katmadıkları bir şey vardı o da Cesur Urfa halkının bağımsızlık sevdasıydı. Bu millet sadece rükûda eğilir, sadece secdede diz çöker, başka hiçbir yerde eğilmez ilkesiyle, bir millet o gün topraklarının işgal altında kalmasını zillet saydı. İşgal altındaki topraklarında esaretin sona ermesi için, kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla Cesur Urfa halkı iman dolu göğsünü siper ederek ölümü bir şehadet olarak görüp “İbrahim’i bir Millet” şuuruyla ayağa kalktı. İşgalciler, bu kadim şehrin esareti asla kabul etmeyeceğini “Osmanlı tokadını yiyerek” acı bir tecrübeyle öğrendiler. Çünkü Urfa, sadece sabır timsali Eyüp Peygamber'in değil, aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hazreti İbrahim'in de şehridir. İstiklal Harbimizin en kasvetli dönemlerinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla cesur Urfalıların kazandığı zafer ve kahramanlık, milli mücadelenin mutlak zafere ulaşacağı inancını bütün vatana ilham etmiştir. Bu işgale karşı cesur Urfa halkı, yüksek bir ruh ve şuurla verdiği mücadeleyle tarihe geçen unutulmaz bir destan yazmıştır. “Allah ancak inananlarla beraberdir.” İlahi kelamına gönül bağlayan Urfalılar, herhangi bir yardımcı beklemeden, sevgisi imandan sayılan vatan için canlarını feda ederek bizlere şanlı bir tarihi miras bırakmışlardır. Urfa halkı, Kurtuluş savaşında gösterdiği kahramanlıklar neticesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından önce 1984’te “Şanlı” unvanı, sonra 2016’da “İstiklal Madalyası” ile onurlandırılmıştır. TBMM tarafından Urfa’nın evlatlarına verilen bu kadirşinaslık tarih boyunca bir taç olarak şerefle taşınacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizdeki birlik, beraberlik ve kardeşliği daha da perçinlemesi ümidiyle, tüm halkımızın bayramını “Urfa’nın Şanlı Kurtuluş’unun 101’inci senei devriyesini kutluyorum. Asırlardır ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda eden bütün şühedaya, terörle mücadelede ve sınır ötesi harekatlarımızda şehit düşen tüm güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim şehitlerimizin makamlarını Ali, mekanlarını cennet eylesin” ifadelerine yer verildi.

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