Şanlıurfaspor-Çorumspor: 1-0

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu

HAKEMLER: Batuhan Gültek, Selman Timur, Harun Reşit Göngür

ŞANLIURFASPOR: Hakan -Süleyman (Dk. 77 Mehmet Taşçı), Galip, Gökdeniz (Dk. 77 Fevzi), Mustafa Çakır, Yunus (Dk. 65 Göksu), Can, Cihan, Hüseyin Cihan (Dk. 65 Muhammed Ali), Onur, Muhammet Raşit

ÇORUMSPOR: Hasan Mehmet Seyfettin (Dk. 88 Eren),Umut, Ömer (Dk. 59 Salih), Muhammed Fettahoğlu, Abdullah, Tarık Mayhoş, Murat, Hüseyin Bak, (Dk. 46 Oktay), Sinan

SARI KARTLAR: Hüseyin Cihan, Onur, Hakan, Göksu, Mehmet Taşçı, (Şanlıurfaspor) Mehmet Seyfettin, Umut, (Çorumspor)

GOL: Dk.30 Cihan (Şanlıurfaspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 31´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Çorumspor´u 1-0 yendi.

30'uncu dakikada Galip´in pasıyla bulaşan Can, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0

DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2021-04-11 16:58:54



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