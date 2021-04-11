Şanlıurfaspor-Çorumspor: 1-0

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Batuhan Gültek, Selman Timur, Harun Reşit Göngür
ŞANLIURFASPOR: Hakan -Süleyman (Dk. 77 Mehmet Taşçı), Galip, Gökdeniz (Dk. 77 Fevzi), Mustafa Çakır, Yunus (Dk. 65 Göksu), Can, Cihan, Hüseyin Cihan (Dk. 65 Muhammed Ali), Onur, Muhammet Raşit
ÇORUMSPOR: Hasan Mehmet Seyfettin (Dk. 88 Eren),Umut, Ömer (Dk. 59 Salih), Muhammed Fettahoğlu, Abdullah, Tarık Mayhoş, Murat, Hüseyin Bak, (Dk. 46 Oktay), Sinan
SARI KARTLAR: Hüseyin Cihan, Onur, Hakan, Göksu, Mehmet Taşçı, (Şanlıurfaspor) Mehmet Seyfettin, Umut, (Çorumspor)
GOL: Dk.30 Cihan (Şanlıurfaspor)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup 31´inci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Çorumspor´u 1-0 yendi.
30'uncu dakikada Galip´in pasıyla bulaşan Can, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-04-11 16:58:54
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