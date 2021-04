Şanlıurfaspor : 1 - Çorum FK: 0 Şanlıurfaspor kendi evinde Çorum FK’yi 1-0 mağlup etti

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor, kendi evinde ağırladığı Çorum FK’yi 10 yendi.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Şanlıurfaspor, kendi evinde Çorum FK’yi ağırladı. Şanlıurfa 11 Nisan Stadında saat 15.00’da başlayan karşılaşmayı Batuhan Gültek yönetti. Karşılaşmanın 28. dakikasında Şanlıurfaspor’un kazandığı korneri Galip kullandı. Galip’in ceza sahası içine gönderdiği topa iyi yükselen Cihan Can, kafa vuruşuyla topu filelere yolladı. (10)

İlk yarıda başka gol olmayınca Şanlıurfaspor soyunma odasına üstün olarak gitti.

İlk yarıda yediği golün etkisini üzerinden atan Çorum FK, ikinci yarıya daha hızlı başladı. Bulduğu pozisyonlardan yaralanamayan Çorum FK, karılaşmadan 10 yenik ayrıldı.

Stat: 11 Nisan

Hakemler: Batuhan Gültek, Selman Timur, Harun Reşit Güngör, Metin Ateş

Şanlıurfaspor: Hakan Canbazoğlu, Süleyman Luş (Mehmet Taşçı Dk. 79), Galip Güzel, Gökdeniz Varol (Fevzi Özkan Dk.78), Mustafa Çakır, Yunus Emre Gedik Göksu Alhas Dk. 65), Can Erdem, Cihan Can, Hüseyin Cihan Avcu (Muhammed Ali Kurt Dk.65), Onur Kolay (Tarık Kurt Dk. 90), Muhammet Reşit Yöndem

Yedekler: Alperen Güner, Fatih Kaldan, Mustafa Samican Keskin, İsmail Cem Kara, Recep Gül

Teknik Direktör: Gürses Kılıç

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Mehmet Seyfettin Sedef (Eren Tokat Dk. 89), Tarık Mayhoş, Abdulhamit Yıldız, Murat Türkkan, Muhammet Fettahoğlu, Hüseyin Bak (Oktay Balcı Dk. 46), Umut Kaya, Ömer Bozan (Salih Zafer Kurşunlu Dk. 60), Cengiz Ötkün, Sinan Kurumuş

Yedekler: Erdi Yokuşlu, Hüseyin Can Sözüdoğru, Mete Yıldız, Kerem Çağatay

Teknik Direktör: İsmail Taşdemir

Sarı Kart: Hüseyin Cihan Avcu, Hakan Canbazoğlu, Göksu Alhas, Mehmet Taşçı (Şanlıurfaspor), Umut Kaya (Çorum FK)

Gol: Cihan Can ( Dk. 29) (Şanlıurfaspor)

