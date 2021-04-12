Halfeti'de meyve yemekleri festivali düzenlendi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Sakin Şehri Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde 5’inci Meyve Yemekleri Festivali düzenlendi.

Halfeti Slowfood, Halfeti Belediyesi ve Harran Üniversitesi Halfeti Meslek Yüksek Okulu işbirliğinde gerçekleştirilen festival ham incir hasadı ile başladı. İncir toplamak için Halfeti Gürlüce kırsal Mahallesi ve Batık Savaşan kırsal Mahallesi arasında doğa yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrası Halfeti Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinin yapmış olduğu ilçenin geleneksel erik tavası, ayva güveci, yeni dünya kebabı, nar ekşili soğan kebabı gibi meyve yemeklerinin tadımı gerçekleştirildi.

Festivalin akademik oturumundaki Meyve Yemekleri Kültürü paneline akademisyenler Levent Selman Göktaş, Ceyhun Uçuk ve Fatih Kayran konuşmacı olarak katıldı. Festivalin ikinci günü ise sabah kahvaltısında caz konseri ile başladı. Ahmet Güzelyağdöken ve Ceyhun Uçuk'un gastronomi workshop'ları ile festival devam etti.

Belediye Başkanı Şeref Albayrak Halfeti'nin gastronomi turizmi için önemli bir merkez olduğunu söyledi. Türkiye'de sadece Halfeti'de olan pek çok meyveli yemeği hem ülkemizde hem dünyada tanıtmaya çalıştıklarını belirten Albayrak pandemi nedeniyle bu yıl katılımcı kabul etmedikleri festivalin önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı yapılacağını belirtti.

Halfeti Slowfood Lideri Nihat Özdal ise meyve yemeklerinin Göbeklitepe'den bugüne avcı toplayıcı bir mutfak kültürü olarak bölgede 10 bin yıldır yaşadığını belirtti. Geçmişte nasıl avcılar avladıkları hayvanlar ile topladıkları meyveleri harmanlayarak bir mutfak kültürü oluşturduysa bunu yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi. Halfeti Meyve Yemekleri Festivali çeşitli gastronomi workshop'ları, tadım ve panel gibi aktivitelerle sona erdi.

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