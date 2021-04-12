Viranşehir'de 523 tarih eser ele geçirildi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma dönemine ait 523 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaları sonucunda iş yerinde tarihi eser bulunduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 473'ü sikke olmak üzere 523 tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler müze müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüpheli ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2021-04-12 12:49:36
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