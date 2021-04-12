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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kick Boks şampiyonasına damga vurdular

İHA

Kick Boks şampiyonasına damga vurdular

Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı, Antalya’da düzenlenen 25 ülkeden 3000 sporcunun katıldğı 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Müsabakalarında 1 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak şampiyonaya damgasını vurdu.
Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası Müsabakalarına, Haliliye Belediyespor Kick Boks takımı da katıldı. 25 ülkeden 3000 sporcunun katıldığı şampiyona da; büyükler kategorisinde K 1 Rules dalında 51 kilogramda Faysal Sılıv altın madalya kazandı. Büyükler kategorisinde K 1 rules dalında 70 kilogramda Oya Daşkıran gümüş madalyanın sahibi oldu. Haliliye Belediyespor Kick Boks takımından Yusuf Festuk, Ömer Faruk Alan, Ömer Faruk Alan, Anıl Mert Akkuş, Muhittin Akaltun ile iki kategoride Fatma Nursev Akaltun bronz madalya alan isimler oldu.
Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ta madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

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