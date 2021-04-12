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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa protokolünden Ramazan ayı mesajları

İHA

Şanlıurfa protokolünden Ramazan ayı mesajları

Şanlıurfa’da il protokol üyeleri, Ramazan ayı münasebetiyle bire mesaj yayımladı.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, salgın riski ve yardımlaşma duygusuna dikkat çekti. Erin mesajında, “Yüce dinimiz İslam’ın beş emrinden biri olan oruç ibadetinin ifa edildiği, bir mübarek Ramazan ayına yeniden ulaşmanın huzur ve sevinci içerisindeyiz. Bu gece başlayacak ve bir ay sürecek olan rahmet iklimi Ramazan, oruç ibadetiyle insan bedenini fiziken arındırıp, korurken, her zaman ihtiyacımız olan merhamet, yardımlaşma, dayanışma ve infak etme gibi duygu ve toplumsal vazifelerimizi de bizlere hatırlatmaktadır. Rahmet ayı Ramazan’da başta şehrimiz, ülkemiz ve tüm insanlığın yaşadığı sıkıntılı süreçlerin sona ermesini Rabbimden niyaz ediyor, tüm Şanlıurfalı kardeşlerimin ve İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum” dedi.
“Ramazan ayımız mübarek olsun”
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Ramazan ayının gelişi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Beyazgül Ramazan ayının gelişi sebebiyle yayımladığı mesajında, bu mübarek ayın ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam dünyası için hayırlar getirmesini diledi.
Canpolat’tan Ramazan ayı mesajı
Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Ramazan Ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ramazan, hayırlı ve mübarek olsun. Aç kalmaktan öte, açlığın hissini başkasında kavramaktır. Allah’ın izniyle ihtiyaç sahipleri için elimizden geleni ardımıza koymayacağız. Haliliye Belediyesi olarak, Ramazan ayında da hastalıkla mesafemizi korumaya çalışsak da her türlü erzak ve sıcak yemekleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırma adına mesafe tanımayacağımızı belirtmek isterim. Peygamberler şehri Urfa’mızda, maneviyatın ulvi derecede hissedildiği böyle müstesna zamanların, şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allahtan dilerim. Ramazan, hayırlı ve mübarek olsun” dedi.
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kuş mesajında, Ramazan ayının hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Kuş, mesajının devamında, “On bir ayın sultanı yardımlaşma ve dayanışma ayıdır. Bu ay birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik ile maneviyatın daha da güçlü yaşandığı bir aydır. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilerek, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza ulaşmanın feyzini yaşayarak, ülke olarak ta zor bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde birbirimize dua ederek, bu zor günlerden birlikte kurtulmanın duygularını yaşamalıyız” ifadelerini kullandı.
Baydilli’den Ramazan ayı mesajı
Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak Ramazan ayının sağlık ve huzur getirmesi duasında bulundu. 11 Ayın Sultanı Ramazanı Şerif'in Müslümanlar tarafından her zaman özlemle beklenen ve coşkuyla karşılanan bir ay olduğuna dikkat çeken Baydilli korona virüs nedeniyle tam olarak bu coşku yaşanmasa da bu ayın en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

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