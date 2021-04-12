Şurkav sosyal sorumluluk projesi kapsamında Güzelköy Okulunda

Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) bünyesinde faaliyet gösteren Genç ŞURKAV Kulübü gönüllüleri, Haliliye ilçesinde bulunan 240 kişilik Güzelköy İlk ve Ortaokulunda çocuklarla vakit geçirerek, bir takım iyileştirmelerde bulundu.

Sosyal Sorumluluk projeleri kapsamında Güzelköy ilk ve ortaokulunda çalışmalar yapan Genç ŞURKAV kulübü üyeleri, çocuklarla hayal kurma, yüz boyama ve palyaçolar eşliğinde çeşitli oyunlar oynama gibi aktiviteler gerçekleştirdiler. Okul içerisinde koridor, sınıf ve kütüphane duvarlarına görsel motifler çıkartarak renklendirdiler. Okul bahçesine basketbol potası ve topu, kütüphane içerisine raf, masa ve sandalye gibi materyallerin temin edildiği faaliyette, aynı zamanda öğrencilere oyun setleri, boyama kitapları, hikâye ve romanlar hediye edildi. Öğrencilere kek ve meyve suyu ikramları yapılarak eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Etkinlikte yer alan Şanlıurfa Vali Yardımcısı ve ŞURKAV 2. Başkanı İsmail Çetinkaya, faaliyete desteklerinden dolayı Genç ŞURKAV Kulübüne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Haliliye Belediyesine, Dream Stalk Hayal Kulübüne ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

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