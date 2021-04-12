Meclis başkan vekilliğine Kaytan yeniden seçildi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının birinci oturumu yapıldı. Oturumda gerçekleştirilen seçimle meclis başkan vekilliğine oy çokluğuyla Ahmet Kaytan yeniden seçildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye meclisinin birinci oturumunu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumda gündemdeki maddeler oylamaya sunulurken oylamanın ardından meclis başkan vekilliği seçimi yapıldı.

Büyükşehir belediyesi meclis üyeleri tarafından gerçekleştirilen seçimde 76 oydan 61’ini alarak büyükşehir belediyesi meclis başkan vekilliği görevine Ahmet Kaytan yeniden seçildi, 2. başkan vekilliğine de Serdar İzol seçildi. Yapılan seçimlerde büyükşehir belediyesi meclis katip üyeliğine ise Ahmet Haşim İnan ve Hadi Çiçek seçildi. Sonuçların Şanlıurfa için hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Meclis üyelerimizin demokratik yarışından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu sonuçlarımız meclisimiz, şehrimiz ve halkımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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