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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaköprü kırsalında çalışmaları sürüyor

İHA

Karaköprü kırsalında çalışmaları sürüyor

Karaköprü Belediyesi merkezdeki yol açma seferberliğinin yanında kırsal mahallelere de yol hizmeti götürmeye devam ediyor.
Karaköprü Belediyesi merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yol çalışmalarını sürdürüyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’nin talimatıyla Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından kırsal mahallelerde köy içi yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması yapılıyor. Mehmetçik Mahallesinde kırsal kesimde yollarda stabilize malzeme döşeme çalışması devam ederken, yapılan yol çalışmasıyla köy içi yollar tozdan ve çamurdan arındırılacak. 86 kırsal mahalle ve 90 mezra olmak üzere 186 kırsal yerleşkeye dokunan ve hizmet götüren Karaköprü Belediyesi kırsaldaki vatandaşların yağışlı havalarda çamur nedeniyle yollarda sıkıntı yaşamaması için çalışıyor. Şu ana kadar tüm kırsal mahallelerde köy içi yolları yenileyen kırsal hizmetler müdürlüğü ekipleri, yolları deforme olmuş mahallelerde yeniden çalışma gerçekleştiriyor. Mehmetçik mahallesindeki vatandaşlar yol çalışması için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

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