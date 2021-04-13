Telabyad’ta bilye ile güçlendirilmiş patlayıcı ele geçirildi

Suriye’nin Telabyad kentinde bilyeler ile güçlendirilen metal blok içerisine konulmuş uzaktan kumanda düzenekli patlayıcı ele geçirildi.

Suriye’nin Telabyad kentinde MİT, Yerel Kolluk Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde PKK/YPG terör örgütüne ait bomba bulundu. Demir blok içerisine yerleştirilen bombanın metal bilyelerle güçlendirildiği belirtildi. Uzaktan kumanda düzenekli bombanın 30 kilogram ağırlığında olduğu tespit edildi. Patlayıcılar, uzmanlar tarafından imha edildi.

Valilikten açıklama yapıldı

Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Suriye Barış Pınarı Bölgesi Telabyad ilçesinde MİT Başkanlığı, Yerel Kolluk Birimleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının, PKK/KCKPYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında alınan istihbari bilgiler doğrultusunda, 12.04.2021 günü yürütülen arama tarama faaliyetleri neticesinde,

Yönlendirmeli, metal blok içerisine konulmuş halde yaklaşık 30 kg. ağırlığında, demir bilyeler ile güçlendirilmiş, parça tesirli, çift kapsüllü, uzaktan komutalı, alıcı ve verici devreli patlamaya hazır el yapımı bomba ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen patlayıcı taşınması ve sevki tehlike arz ettiğinden Bomba İmha Ekiplerince yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır” denildi.

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