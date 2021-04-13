Tel Abyad´da, 30 kilo patlayıcı ele geçirildi

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye´nin Tel Abyad kentinde demir bilyeler ile güçlendirilmiş, parça tesirli 30 kilo patlayıcı ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda, PKK/YPG terör örgütüne ait 30 kilo el yapımı patlayıcı bulundu. Şanlıurfa Valiliği'nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, patlayıcının bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2021-04-13 12:57:44



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