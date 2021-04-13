Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, kavşakta kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan motosiklet, demir yığınına döndü.
Kaza öğle saatlerinde Abdalağa Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden canlı hayvan taşıyan 21 ABR 516 plakalı kamyon, kavşakta, Ramazan Eroğlu yönetimindeki 21 ABE 906 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, devrilen motosikletteki 3 kişi yola yaralandı. Sürüklenen motosiklet ise oluşan sürtünme sonrası birden alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi hastaneye götürürken, itfaiye ekipleri ise motosikletteki yangına müdahale etti. Kamyon şoförü karakola giderek polise teslim oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2021-04-13 14:27:46
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