Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, kavşakta kamyonun çarptığı motosikletteki 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından alev alan motosiklet, demir yığınına döndü.

Kaza öğle saatlerinde Abdalağa Mahallesi´nde meydana geldi. İlçe merkezine doğru giden canlı hayvan taşıyan 21 ABR 516 plakalı kamyon, kavşakta, Ramazan Eroğlu yönetimindeki 21 ABE 906 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, devrilen motosikletteki 3 kişi yola yaralandı. Sürüklenen motosiklet ise oluşan sürtünme sonrası birden alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi hastaneye götürürken, itfaiye ekipleri ise motosikletteki yangına müdahale etti. Kamyon şoförü karakola giderek polise teslim oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-04-13 14:27:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.