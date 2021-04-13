Akçakale’ye 10 adet yeni park

Akçakale Belediyesi tarafından ilçede 10 adet park yapımında ağaçlandırma çalışmaları tamamlandı. Çalışmaları inceleyen Yalçınkaya “Akçakale’nin geleceği tamamen değişti” dedi.

Kentin girişinden kırsal mahallelere kadar yemyeşil bir ilçe hayali ile ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem veren Yalçınkaya, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 10 adet park yapımı talimatı verdi. Ekipler belirlenen mahallelerde toplam 10 adet parkın yapımı için çalışmalara başladı ve parklarda ağaçlandırma çalışmalarında sona gelindi.

Toplam 3 bin adet ağacın toprakla buluştuğu parklara giderek çalışmaları yerinde inceleyen Yalçınkaya “Yeşil Akçakale hamlemize devam ediyoruz. Bugün itibari ile 20 bin metrekare üzerine kurulu bütün mahallelerde dağılmak üzere 10 tane parkımızı inşa ettik. Buralara 3 bin tane 10 yaşında ağaçlar diktik. Allah’ın izni ile bu mahallelerin görüntüsü ve buradaki yeşil sahaların buradaki insanlara büyük hizmeti olacak. Geçen yıl Urfa Akçakale yoluna büyük ehemmiyet verdik. Şehrin girişi, şehrin prestijidir. Mahallede de yeşil alan çalışması üzerine çok büyük gayret gösteriyoruz. Yaptığımız parklarla Akçakale’nin geleceği tamamen değişti. Temiz, güzel, yeşil Akçakale Sınırda yıldız ilçe yaratma gayretimiz devam ediyor. Biz arkadaşlarımız, ekibimiz ile beraber bu güzellikleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz” diyerek parkların hayırlı olmasını diledi.

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