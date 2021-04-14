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(Özel haber) Şanlıurfa'da hamallıktan şampiyonluğa uzanan başarı hikayesi Şanlıurfalı sporcu İslam Turan, Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek

İHA

(Özel haber) Şanlıurfa'da hamallıktan şampiyonluğa uzanan başarı hikayesi Şanlıurfalı sporcu İslam Turan, Avrupa’da Türkiye’yi temsil edecek

Şanlıurfa’da babasına yük indirme ve yükleme işlerinde yardım ederek spor yapan 15 yaşındaki İslam Turan, güreş sporunda elde ettiği başarılarla Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek.
U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Şanlıurfalı sporcu İslam Turan Antalya’da düzenlenen final müsabakalarında karşılaştığı Sakaryalı rakibini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonluk hikayesinin serüvenini anlatan Turan, başarısıyla herkese örnek oluyor. Toptancı olarak çalışan babası Süleyman Turan'a malzeme indirme ve yükleme işlerinde yardım ederek spor yapan 15 yaşındaki güreşçi, katıldığı müsabakalarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor. Yük indirme ve yükleme işlerinin yanı sıra engebeli sokak ve yollarda da koşarak spor yapan Turan, Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Hedef olimpiyat şampiyonluğu
Antalya’da düzenlenen U15 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda şampiyon olan İslam Turan, "Günlerim çok zorlu geçti. Güreş çalışmaları yaparken babama da yardım ediyordum. Yasin hoca ve Harmancı hocam sayesinde antrenmana gidebiliyorum. Pandemi nedeniyle antrenmanlarımı sağlıklı yapamıyorum. Bir yandan okula gitmek, bir yandan da güreş yapmak çok zor geliyor. Hedefim Olimpiyat Şampiyonu olmak" dedi.
Oğlunun kısıtlı imkanlarla müsabakalara hazırlandığını belirten Süleyman Turan, "Oğlum İslam Turan spora meyilli olduğu için bende yardım ediyorum. Hem okula gidiyor hem de spor salonlarına geliyor. Zaman zaman ben onu götürüp getiriyorum. Ben gıda işi yaptığım için benimle birlikte çalışıyor, bana yardım ediyor. Hem okula gidiyor, hem de güreşe gidiyor ve bana yardım ediyor. Kendisinin bir hedefi var olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil etmek. Bu yüzden bende elimden gelen yardımı sağlıyorum. Tabi hocaları var, hocaları da yeterince kendisine destek oluyor. Antalya’da Türkiye birincisi oldu. İnşallah Avrupa’da da kendisini görmek istiyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Eyyübiye ilçesine ait olan bir yer. Yetkililerin, belediye başkanlarımızın spora biraz daha destek olmalarını istiyorum, spor salonlarının biraz daha artırılmasını istiyorum. Biliyorsunuz ki Şanlıurfa 2.5 milyon nüfusu olan bir ildir. Genç bir şehir, genç nesiller yetişiyor. Bu yüzden spora biraz daha önem, biraz daha destek olmalarını istiyorum. Sadece İslam Turan’la alakalı değil, İslam Turanlar’dan yüzlercesi daha var. Bunları Antalya’da, Avrupa’da görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Türkiye şampiyonunu yetiştiren Antrenör Mehmet Harmancı, "Antalya’da U15 Türkiye Şampiyonası'nda İslam Turan 44 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. O yaş kategorisindeki Şanlıurfa’da tek derecedir. Bizim yaş kategorilerimiz minikler, yıldızlar ve gençlerde şu anda devam ediyoruz. Geçen yıldan bu yana 3 yıldır madalya almaya devam ediyoruz. Yasin Karataş hocamızla birlikte inşallah Rabbim nasip ettikçe milli sporcu yetiştirmeye ve Eyyübiyeli gençlerimizi sporla tanıştırmaya devam edeceğiz. Türkiye Şampiyonundan sonra Mayıs ayında Milli Takım kampı var, öğrencimizi milli takım kampına göndereceğiz. Mayıs ayının son haftası Bulgaristan’da Avrupa Şampiyonası var. Öğrencimiz İslam Turan şu an Türkiye şampiyonumuzdur. Allah’ın izniyle şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde Avrupa Şampiyonasında temsil edecektir. Allah’ın izniyle Türkiye’yi temsil edecek sporcumuz Şanlıurfa’dandır" ifadelerini kullandı.

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